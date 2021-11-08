İzmir Tabip Odası Başkanı: Şu anda uzamış bir 4'üncü pikin içindeyiz

Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İzmir'de 64,81 oldu. İzmir, vaka sayısı en çok artan iller arasında yerini aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kentteki vaka artışını DHA'ya değerlendirdi.

Özellikle haziran ayında Türkiye genelinde günde 1.5 milyon doza yakın aşı yapılırken, aşılamanın 200 binlerin altına indiğini vurgulayan Dr. Çamlı, "Yaklaşık 3 milyon kişinin 3'üncü dozunu yaptırmadığını, 6 buçuk milyon kişinin hiç aşılanmadığını biliyoruz. Aşı tereddütü yaşayanların mutlaka ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 12-18 yaş arasındaki nüfusta ise aşılanma ailelerin tercihine bırakıldı. Bu kesimdeki aşılamanın çok da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Toplumsal bağışıklık seviyeleri denilen yüzde 85'e ulaşabilmek adına aşıda yaşanan tereddütlerin giderilmesi şart. Kamusal alanda aşı olmamış kişilere bir takım düzenlemeler yapılmalı. Çünkü aşı olmamak bireysel tercih değildir. Kamusal alanda sadece kendimizi değil, diğer bireyleri de düşünmek zorundayız. Bir başkasına hastalığı bulaştırma özgürlüğümüz olamaz. Pandemiyi kontrol altına alamadığımız ve virüsün çoğalmasını engelleyemediğimiz durumlarda yeni mutasyonlar ortaya çıkmakta. Yeni varyantların, yeni pikler şeklinde pandeminin uzamasına yol açabileceğini düşünüyorum. O yüzden pandemi kurallarına ciddi şekilde uyulması, aşılama oranlarının yükseltilmesi için tereddüt yaşayan vatandaşların endişelerinin giderilmesi önceliklidir" diye konuştu.