İZMİR Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları katladı
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İZMİR Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları katladı

Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları katladıİZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne koronavirüs salgını öncesinde günde ortalama 3 bin çağrı gelirken, sayının bugünlerde 8 ile 10 bin arasında değiştiği ifade edildi.

26.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:44
İZMİR Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları katladı

Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları katladı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne koronavirüs salgını öncesinde günde ortalama 3 bin çağrı gelirken, sayının bugünlerde 8 ile 10 bin arasında değiştiği ifade edildi. Arayanların birçoğunun, ekmek almak için dışarı çıkmaya hakkı olup olmadığını ya da yaptığı mesleği dile getirip şehirlerarası yolculuk yapmasının mümkün olup olmadığını sorduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında, sosyal mesafenin sağlanması ve salgının önüne geçilebilmesi adına kafeteryalar, eğlence mekanları da dahil toplu halde bulunulan tüm işletmelerin geçici olarak faaliyetlerini durdururken, iş yükü artan mesleklerin başında polisler geliyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, kentin çeşitli noktalarında oluşturduğu kontrol noktalarında hem araçları hem de vatandaşları, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olup olmadıkları noktasında denetliyor. Ekipler, 11-12 Nisan tarihlerinde uygulanan kısıtlamada, sokağa çıkış hakkı bulunmayan 859 kişiye toplam 1 milyon 694 bin 500 TL adli ve idari para cezası keserken, 18-19 tarihlerindeki sokağa çıkış kısıtlamasında 1456 kişiye toplam 2 milyon 889 bin TL adli ve idari para cezası uyguladı.

VİRÜS SALGINI ÇAĞRI SAYILARINI KATLADI

155'e yapılan ihbar ve çağrıların düştüğü yer olan İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi, koronavirüs öncesinde günde ortalama 3 bin çağrı alırken, bu sayının bugünlerde 8 ile 10 bin arasında değiştiği bildirildi. Kent genelindeki 2 bin 478 kameranın izlendiği merkeze yapılan çağrıların genelde danışma amaçlı olduğu ifade edildi. Arayanların birçoğunun, ekmek almak için dışarı çıkmaya hakkı olup olmadığını ya da yaptığı mesleği dile getirip şehirlerarası yolculuk yapmasının mümkün olup olmadığını soranlar olduğu belirtildi. Öte yandan, en yoğun çağrı alınan ikinci konunun ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerin ihbar edilmesi olduğu öğrenildi.

İZMİR Salgın, İzmir Emniyeti'ne gelen çağrıları katladı

Kaynak: DHA

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