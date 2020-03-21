İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı - Haberler
Türkiye, İzmir, Güncel

İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı

Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadıİZMİR'deki pazar yerlerinde bazı esnaf, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarken, bazılarının ise önlem almadığı görüldü.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:08
İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı

Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı

İZMİR'deki pazar yerlerinde bazı esnaf, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarken, bazılarının ise önlem almadığı görüldü. Esnaf Ali Durmazlar, çok sayıda pazarcının, koronavirüs korkusundan tezgah açmadığını söyledi.

Türkiye, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi sosyal kısıtlama kararları alırken, uzmanlar da vatandaşları evlerinde kalmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. İzmir'in Bornova ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nde sakinlik olduğu gözlendi. Bazı pazarcılar tezgahlarını açmazken, bazıları hiçbir önlem almadan çalışmaya devam etti.

'BAZILARI UYUYOR, BAZILARI UYMUYOR'

Pazarda sebze satan Mustafa Nacar, maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. En az bir, bir buçuk metre mesafe bırakıyoruz. Gelen müşterilerimiz de bu konularda anlayış gösteriyorlar. Müşterilere ürünleri seçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz, bazıları uyuyor bazıları uymuyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZ TEZGAHINI AÇMADI'

Bir diğer sebze satıcısı Ali Durmazlar da, birçok pazarcının tezgah açmadığını söyleyerek, "Eğer bizler korkup işimizin başına geçmezsek halkımız kıtlıkla karşı karşıya kalır. Bazı arkadaşlarımız bahçelerinden ürünlerini bile toplamadı. Bu böyle devam ederse halkımız ne yiyecek? Evinde duran insanlar ihtiyaçların nasıl karşılayacak? Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin ve tezgahlarının başına geçsin. Biz olabildiğince ürünleri kendimiz seçip müşteriye vermeye dikkat ediyoruz. Eldiven ve maske takıyoruz, yapabileceklerimiz bunlar" diye konuştu

Müşteri Asım Güler ise, "Maskemizi ve eldivenimizi taktık. Buradaki bazı tezgahtarların da aynı önlemleri aldığını görüyoruz. Belki maske kullanımı biraz daha fazla olabilirdi" dedi.

İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ziya Selçuk Mehmet Ersoy Fahrettin Koca
Magazin Ece Erken Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: İZMİR Pazar esnafı koronavirüs tedbirlerine tam uymadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 15:49:05. #1.15#
title