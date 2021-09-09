İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir?
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İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir?

İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir?
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9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Bu önemli günde vatandaşlar İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir? merak ediyor. Sizler için İzmir Marşı şarkı sözlerinin hepsini paylaşacağız. Haberimizden İzmir Marşı sözlerine ulaşabilirsiniz...

İzmir Marşı sözleri nelerdir? "İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orda sırmalar saçar" sözleri nedir? İzmir Marşı sözleri sizlerle...

İZMİR MARŞI SÖZLERİ

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Altın güneş orda sırmalar saçar

*****

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa

*****

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Kader böyle imiş ey garip ana!

Kanım feda olsun canım vatana

*****

Kader böyle imiş ey garip ana!

Canım feda olsun güzel vatana

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!

Adın yazılacak mücevher taşa.

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İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir? - Haberler
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