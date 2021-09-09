İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir?
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Bu önemli günde vatandaşlar İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir? merak ediyor. Sizler için İzmir Marşı şarkı sözlerinin hepsini paylaşacağız. Haberimizden İzmir Marşı sözlerine ulaşabilirsiniz...
İzmir Marşı sözleri nelerdir? "İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orda sırmalar saçar" sözleri nedir? İzmir Marşı sözleri sizlerle...
İZMİR MARŞI SÖZLERİ
İzmir'in dağlarında çiçekler açar
İzmir'in dağlarında çiçekler açar
Altın güneş orda sırmalar saçar
Altın güneş orda sırmalar saçar
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Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa
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İzmir'in dağlarında oturdum kaldım
İzmir'in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım
Şehit olanları deftere yazdım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Öksüz yavruları bağrıma bastım
Kader böyle imiş ey garip ana!
Kanım feda olsun canım vatana
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Kader böyle imiş ey garip ana!
Canım feda olsun güzel vatana
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa! Yaşa!
Adın yazılacak mücevher taşa.