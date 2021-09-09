İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir?

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun. Bu önemli günde vatandaşlar İzmir Marşı sözleri! 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleri nelerdir? İzmir Marşı'nın tüm sözleri nedir? merak ediyor. Sizler için İzmir Marşı şarkı sözlerinin hepsini paylaşacağız. Haberimizden İzmir Marşı sözlerine ulaşabilirsiniz...