İZMİR Kök hücre nakli yapılan lösemili Atakan'ın durumu kritik

Kök hücre nakli yapılan lösemili Atakan'ın durumu kritik

İzmir'de yaklaşık 2 ay önce kendisine uygun donör bulunan ancak beyninde oluşan kitle nedeniyle beyin ameliyatı geçirince nakil operasyonu ertelenen lösemi hastası Atakan Gür'e (22) ilik nakli gerçekleştirildi. Uygun donörden alınan kök hücrelerin nakledildiği Atakan, solunum sisteminde meydana gelen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlı olarak uyutulan Atakan'ın durumunun kritik olduğu belirtildi.

2018'in Ekim ayında hastalığının merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonucu 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan ve bu süreçte uyutulan, konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra hafızasını da kaybeden Gür, bir süre sonra iyileşerek bu yetilerinin bir kısmını geri kazandı. Tek çaresi kök hücre nakli olan Gür'ün ailesi ise uygun donör bulunması için bağış kampanyası başlattı. Arkadaşları ve ailesi, Atakan için hem okuduğu okulda, hem de sosyal medyada donör arayışına girdi.

BEYNİNDEKİ KİTLE NEDENİYLE NAKİL ERTELENDİ

Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür ve ağabeyi Gürkan Gür'ün çağrıları ve duaları karşılık buldu. Genç Atakan için yapılan taramalarda, hem Almanya'dan hem de Türkiye'den, ikisi de 10'da 9 uyumlu iki donör bulundu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Atakan Gür'e, kemoterapi tedavisinin tamamlanmasının ardından kök hücre nakli yapılması planlandı. Ancak planlanan nakil gerçekleştirilemedi. Hastalığına bağlı olarak, beyninde kitle olduğu tespit edilen ve görme kaybı yaşayan talihsiz genç, yaklaşık 2 ay önce aynı hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Başarılı bir operasyon geçiren Gür'ün beynindeki kist alındı. Gür, yaşadığı görme kaybı problemini de büyük ölçüde atlattı.

KÖK HÜCRE NAKLEDİLDİ ANCAK SOLUNUM PROBLEMİ BAŞLADI

Radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin ardından, geçen cuma günü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, Atakan Gür'e kök hücre nakli yapıldı. Ancak, işlemin üzerinden 12 saat geçmesinin ardından Gür aniden fenalaştı. Nefes alamayan ve bayılan Gür, yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlandı. Atakan'ın solunum probleminin enfeksiyon nedeniyle mi yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğunun tespit edilmesine çalışıldığı belirtildi.

'ATAKAN'A GÜVENMEK VE UMUT ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür, kardeşinin durumun kritik olduğunu ve hayati tehlikenin bulunduğunu belirterek, Atakan bu hastalığı olabilecek en ağır şekilde geçiriyor. Doktorların da bize söylediği şey bu yönde. Birçok talihsizlik yaşadık. Önce Atakan'ımız çeşitli yetilerini kaybetti. Tam nakil yapılacak derken beyin ameliyatı geçirdi. Nakli yaptık, şimdi de böyle bir sorun oluştu. Atakan şu anda solunum cihazına bağlı şekilde uyutuluyor. Atakan'a güvenmek ve umut etmekten başka çaremiz yok dedi.

Kaynak: DHA