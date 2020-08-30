Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı İzmir'de, eşinden şiddet gören Sevgi D., babasının evine sığındı. Kocası Gürbüz D. ise kızına sahip çıktığı için kayınpederini tehdit etmeye başladı. Kayınpederinin evinin önüne bir grup arkadaşıyla gelen damat, ailenin aracını paramparça etti. Kendisinin ve ailesinin can güvenliği olmadığını söyleyen kayınpeder, yetkililerden yardım istedi.

İzmir'de yaşayan Sevgi D. (27), şiddet gördüğü eşi Gürbüz D.'den (27) ayrılıp ailesinin yanına döndü. Bunu yediremeyen damat Gürbüz D., kayınpederi Resul Bayram'ı tehdit etmeye başladı. Eşini yeniden kendisi ile yaşamaya zorlayan ve tehditlerini sürdüren Gürbüz D., en son yanındaki bir grupla kayınpederinin evinin önüne giderek park halindeki aracını sopayla parçaladı. Kızının ve torununun zorla evde tutulduğunu söyleyen kayınpeder Resul Bayram, yetkililerden yardım istedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Sevgi D., ailesinin itirazlarına rağmen 2 sene önce çarşaf satışı yapılan işletmenin sahibi Gürbüz D. ile evlendi. Evliliklerinin beşinciayında Sevgi D. hamile kaldı, Gürbüz D. ise işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI

Gürbüz D., cezaevinden çıktıktan bir süre sonra eşi Sevgi D.'ye şiddet uygulamaya başladı. Bu dönem karakola da başvuran Sevgi D., iddiaya göre, eşinin tehditleri nedeniyle korkup ne darp raporu alabildi ne de şikayetçi olabildi. Babasının sahip çıkarak evine götürdüğü Sevgi D.'yi, bir süre sonra eve gelen eşi zorla buradan aldı. Gürbüz D., bu olaylardan sonra kayınpederi Resul Bayram husumet gütmeye başladı.

KAYINPEDERİNİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

İddiaya göre defalarca kayınpederini arayıp tehdit eden Gürbüz D., son 1 ay içinde 2 kez Resul Bayram'ın evinini önüne kalabalık gruplarla geldi.

KAYINPEDERİNİN ARACINI PARÇALADI

Gürbüz D.'nin en son gerçekleştirdiği olay, Bayram'ın yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gürbüz D., bir grupla kayınpederinin hafif ticari aracına zarar verdi. Görüntülerde Gürbüz D.'nin, Bayram'ın aracına sopayla vurup camlarını kırdığı, kapılarına zarar verdiği görüldü. Resul Bayram, son olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.

Gürbüz D.'nin arandığı öğrenildi.

DAMADIN 100 BİN LİRALIK BORCUNU ÖDEMİŞ

Daha önce de kızını şiddet uyguladığı için kızını almaya çalıştığını dile getiren Resul Bayram, Gürbüz D.'nin kendisine pompalı tüfek de doğrulttuğunu dile getirerek, "Gürbüz. D. ile kızım 2 sene önce evlendi. Ben aslında en başından beri bu evliliği istemiyordum. Psikopat olduğunu evlenmeden önce araştırıp öğrenmiştim. Ama kızım çok istedi, beni zorladı. 'Vermezsen kaçarım' dedi. Mecbur kaldım, verdim. Evlendikten 4 ya da 5 sonra kızım hamile kaldığında hapishaneye girdi. 6-7 ay boyunca ailemle birlikte dükkanına baktım. 100 bin TL kadar borcu vardı, onu ödedim" dedi.

"KIZIMI VE TORUNUMU EVE KİLİTLEDİ"

Kızının ve torununun Gürbüz D. tarafından zorla tutulduğunu ve hapis hayatı yaşadıklarını söyleyen Bayram, şu sözlere yer verdi:

"Bu olay 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yaşandı. Görüntüleri 15 yaşındaki kızım korkudan perdenin arkasından çekmiş. Onun da psikolojisi bozuldu. Bu kişi gereken cezayı bulsun. Elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an korku içindeyiz. Benim ve ailemin can güvenliği tehlikede. Ne zaman gelip bize zarar vereceğini bilemem. Madde kullanıyor. Benim kızım şu an tehditle tutuluyor. Kızımı 'Benden ayrılırsan seni, babanı, aile öldüreceğim' diyerek tehdit ediyor. Benim kızımı ve torunumu eve kilitliyor. 1.5 buçuk yaşındaki torunum güneş yüzü görmüyor. Bu kişiye gereken ceza verilsin kanun ne ise yerini bulsun. Aracı yaptıracak param yok. Şu an 15 bin lira masrafı var. Ben inşaatta çalışıyorum. İşe götürecek malzemelerimi götüremiyorum. Bu olaydan sonra karakola gittim pazartesi günü avukat ile birlikte savcılığa gideceğiz".

Kaynak: DHA