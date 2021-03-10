İzmir kırmızı oldu mu? İzmir rengi ne?
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İzmir kırmızı oldu mu? İzmir rengi ne?

10.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:33
İzmir kırmızı oldu mu? İzmir rengi ne?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da İzmir'un renginin durumu merak edildi Peki, İzmir rengi ne? İzmir kırmızı oldu mu?

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Şuanda turuncu renkte olan İzmir'in hangi renk olacağı merak ediliyor. Peki, İzmir kırmızı oldu mu? İzmir rengi ne?

İZMİR KIRMIZI OLDU MU?

Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger, kontrollü normalleşme sürecinin ilk günlerini de içine alan 27 Şubat- 5 Mart'ta şehirdeki COVID-19 vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttığını söyledi. Vali kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.

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