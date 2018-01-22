İzmir Kazada Ölen İkiz Kardeşler Son Yolculuklarına Uğurlandı

Kazada ölen ikiz kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA'da, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarparak ölümlerine neden olduğu üniversite öğrencisi ikiz kız kardeşler 21 yaşındaki Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz, memleketleri İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün (pazar) meydana gelen kazada, Menemen yönüne seyir halinde olan Orçun N. idaresindeki 45 HV 959 plakalı otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan ikiz kız kardeşler Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz'a çarptı. Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi olan Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz, ağır yaralandı. Sürücü Orçun N. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaya geçidinden sonra yaklaşık 100 metre savrulup, sağ tarafta bulunan demir yoluna uçtu. Araç burada da demir bariyerleri kırdıktan sonra demir yolu inşaatında kullanılan beton travers yığınına çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı yaya ikiz kardeşler Büşra Korkmaz ve Kübra Korkmaz ile araç içerisinde bulunan Ahsen Doğan (18) ile Aleyna Savaş (18) hayatlarını kaybetti. Araç içerisinde sıkıştıkları yerden kurtarılan Halil S. ve sürücü Orçun N. ise kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

AYNI ODAYA TAŞINACAKLARMIŞ

Kimya bölümü öğrencisi olan Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz'ın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsiden sonra babaları Ali Korkmaz'a teslim edildi. İkiz kız kardeşlerin cenazesi, memleketleri Kemalpaşa ilçesine getirildi. Burada Soğukpınar Camisi'ndeki cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde, ikiz kız kardeşlerin ablaları Ayşegül Korkmaz ile Esra Korkmaz, bir an olsun tabutların başından ayrılmadı. Acılı anne Hatice Korkmaz ise kızlarının cenazesine katılamadı. Baba Ali Korkmaz, kızlarının ilkokul yıllarından beri hep aynı sıralarda oturduklarını, üniversitede ise bir tek yurttaki odalarının ayrı olduğunu, ölmeseler, bugün aynı odaya taşınmayı planladıklarını söyledi. Ali Korkmaz, emekliliği hak etmesine rağmen kızlarının okul masrafı için DSİ'deki görevine devam ettiğini de ifade etti. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Büşra Korkmaz ile Kübra Korkmaz kardeşler, Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.