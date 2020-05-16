İZMİR Karantina Adası'nda restorasyon başlıyor
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İZMİR Karantina Adası'nda restorasyon başlıyor

Karantina Adası'nda restorasyon başlıyorİZMİR'in Urla ilçesinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan 'Urla Karantina Adası'nın ihale tarihi belli oldu.

İZMİR Karantina Adası'nda restorasyon başlıyor
16.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:38

Karantina Adası'nda restorasyon başlıyor

İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan 'Urla Karantina Adası'nın ihale tarihi belli oldu. İleri düzey sistemiyle günümüz karantina sistemlerine örnek olan Karantina Adası'nın restorasyon ihalesi 16 Haziran tarihinde yapılacak.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransızlara yaptırılan ve dönemin kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklarıyla mücadelesinde kullanılan Urla Karantina Adası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilgi çekiyor. Türkiye Hudut ve Sahilleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak restorasyon kapsamında, 16 tarihi yapısı yenilenecek olan ada, dönemin koşullarında oluşturulmuş olmasına rağmen ileri düzey sistemiyle günümüz karantina sistemlerine örnek oluyor. Urla Karantina Adası'nın 1865-1869 yılları arasında faaliyete geçirildiğini söyleyen Urla cKarantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, "İzmir'de karantina ilk kez 1840 yılında 'Karantina Semti' olarak isimlendirilen semtte uygulanıyor. İzmir şehri hızla büyüdüğünden demiryolu ve ticarette hacmi arttığından, şehir içinde kalan bu izolasyon merkezi, Urla'ya taşınıyor. 1866 yılına kadar karantina süresi ve uygulamalarında dünyada belirlenmiş bir standart ve bilimsellik yok. Bu standardın olmaması seyahatleri kısıtlıyor ve bunun sonucunda İstanbul Konferansı'nda kolera bakterisini baz alarak bilimsel uygulamalar başlatılıyor. Burası da bilimsel karantina kapsamında yapılmış ilk yerdir. Bu adanın günümüz karantina merkezlerinden hiçbir farkı yok. Çalışma sistemi tamamen aynıdır" dedi.

'KIYAFETLER DÖNEN DOLAPLARDA DEZENFEKTE EDİLİRDİ'

Kullanıldığı dönemde, adaya yanaşan gemilerden indirilen yolcuların filikalarla ana binaya alındığını söyleyen Yılmaz, adadaki uygulamaları şöyle anlattı:

"Yolcular kişisel kıyafetlerini dönen dolaplardaki özel filelerin içine koyarlardı. Görevliler ise bu kıyafetleri 360 derece dönen ve sıcak hava üfleyen dolaplara yerleştirip buharla dezenfeksiyon işlemine başlardı. Yolcular ise bu esnada üzerlerinde yalnızca peştamal ve takunyalarla özel duş salonlarına alınır, daha sonra doktor muayenesinden geçirilirdi. Burada sağlıklı olduğu düşünülen yolcular konaklama bölümünde ortalama 8 ila 10 gün boyunca karantinaya alınırdı. Hasta olanlar ise tedavi edilmek amacıyla özel bölmelerde kontrol altında tutulur, vefat ederler ise kireç dökülmüş mezarlara derine gömülerek izole edilirdi. Bu ada 323 dönüm üzerine kurulmuştur. Dönemden kalan 16 taşınmaz var. Kapasitesi ise ortalama 600 kişiliktir. Bugünkü salgın sebebiyle vatandaşların Karantina Adası'na merakını artırdı."

TARİH BELLİ OLDU

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 155 yıl önce salgın hastalıklarla mücadele merkezine dönüştürülen, Urla'ya bağlı Karantina Adası'ndaki 16 yapının restorasyonu için ihale açtı. Restorasyon ihalesi 16 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Karantina Adası, 323 bin metrekarelik bir alana sahip. İlan duyurusuna göre, İzmir'in Urla İlçesine bağlı, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan Urla Karantina Adası'ndaki Büyük Tahaffuzhane Binası ve Küçük Tahaffuzhane Binası, 1'inci grup kültür varlığı olarak tescilli, diğerleri 2'nci grup kültür varlığı olarak tescilli olmak üzere, toplam 16 adet yapının aslına uygun olarak restorasyonu yapılacak.

İZMİR Karantina Adası'nda restorasyon başlıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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