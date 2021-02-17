İzmir Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
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İzmir Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

17.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:18
İzmir Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

İzmir'de aralıklarla etkili olan kar sonrasında Karagöl Tabiat Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

İzmir'de aralıklarla etkili olan kar sonrasında Karagöl Tabiat Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşen yağışın ardından Karşıyaka ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 18 bin 92 hektar alana sahip Karagöl Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

Deniz seviyesinden 850 metre yükseklikteki tabiat parkı içerisindeki Karagöl'ün çevresindeki kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarının karla kaplanan görüntüsü ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Karagöl'de yüzen kaz ve ördeklere ise buradaki görevliler tarafından yiyecek veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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