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İZMİR KANSERLE DÖRT KEZ DANS ETTİ, BAŞKALARINA UMUT OLDU

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Melisa Kayalı, meme kanseri tanısıyla 40 kez kemoterapi, 30 kez radyoterapi gördü ancak hastalığı dördüncü kez nüksetti.

18.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:06

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Melisa Kayalı, meme kanseri tanısıyla 40 kez kemoterapi, 30 kez radyoterapi gördü ancak hastalığı dördüncü kez nüksetti. Kanserle olan mücadelesinde hiçbir zaman umutsuz olmayan Kayalı, kanseri bir 'misafir' gibi değil bir 'dost' gibi gördüğünü söyleyerek kabullendi ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisi gibi kanser hastalarına umut oldu, 'hep birlikte' iyileştiklerini söyledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan ev hanımı Melisa Kayalı, yaklaşık 5 yıl önce sol memesinde bir kitle olduğunu fark etmesi üzerine Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde kitlenin şüpheli olduğu fark edilerek Kayalı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde meme kanseri tanısı alan Kayalı'nın zorlu süreci böylece başlamış oldu. 5 yıl boyunca 40 kez kemoterapi, 30 kez radyoterapi alan, 4 defa ameliyat olan Kayalı'nın hastalığı tüm mücadeleye rağmen dördüncü kez nüksetti. Kanserle olan mücadelesinde hiçbir zaman umutsuz olmayan Kayalı, kanseri bir 'misafir' gibi değil bir 'dost' gibi gördüğünü söyleyerek kabullendi ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisi gibi kanser hastalarına umut oldu, 'hep birlikte' iyileştiklerini söyledi. Aynı zamanda Kanserle Dans Derneği'nin de sosyal medya yöneticiliğini üstlenen Kayalı, kanser savaşçılarının hikayelerini anlatarak, kanserle mücadele edenlere umut aşılıyor.

'ÇEKECEĞİM ACILARI BİLİYORDUM'

Çocuğu olmadığını ve 7 yıllık bir evliliği olduğunu belirten Kayalı, "2015 yılında Ekim ayında benim sürecim elime gelen sert, ağrılı bir yumruyla başladı. Üçüncü evre meme kanseri tanısı konuldu. Öncelikle 8 kür kemoterapi gördüm, daha sonra ameliyat oldum. 30 kür radyoterapi gördüm. Akıllı ilaç tedavim sürdü. Temizlenmiştim ancak hastalığım daha ağır bir şekilde tekrar nüksetti. Saçlarımı ikinci kez kazıdım. Daha önceden süreci yaşadığım için çekeceğim acıları biliyordum. B nedenle bana daha ağır geldi. Yine de silkelendim, toparlandım. Uzun süre kemoterapi aldım. Aynı zamanda birkaç bölgede metastaz oluşmuştu. 40 kürü aşkın kemoterapi aldım. Çok sık tedavi için İzmir'e gidiyordum. Benim için çok yorucu bir süreçti. Metastazlarım yok oldu daha sonra tekrar bir ameliyat geçirdim ve göğsüm tamamen alındı. Tedavim devam ederken üç kez metastaz yaşadım ve iki ameliyat daha geçirdim. Tekrar kemoterapi görmeye başladım. Hastalığım çok agresif seyrediyor. Şu an hala kemoterapi görüyorum. Sürekli bir sirkülasyon söz konusu. Hastalığım dördüncü kez nüksetti" dedi.

'KANSERİMİZİ SEVMELİYİZ'

Uzun süredir tedavi gördüğünü ve diğer hastalara destek olmaya karar verdiğini söyleyen Kayalı, "Şu an Kanserle Dans Derneği'nde gönüllü yöneticilik yapıyorum. Üyelerimizin sorunlarını gönüllü doktorlarımıza iletiyorum. Diğer hastalara destek olmaya çalışıyorum. Kendi umudumu onlarla paylaşıyorum. Her şeyden önce kanseri kabullenmeliyiz. Kanserimizi sevmeliyiz. Kanserimizi kabulleneceğiz, onu arkadaş gibi göreceğiz. Misafir gibi görürsek bazen bize kötü davranabiliyor, kötü bir misafir olabiliyor. Biz onu arkadaş gibi görürsek o da bize iyi davranacaktır. Moral en büyük kaynak ama bazen bunu yapamayabiliyoruz. Kanser hastası düşüş de yaşayabilir, hasta yakınları yeri geldiğinde buna da izin vermeli. Diğer kanser hastalarıyla bilgi alışverişinde olmak bana da moral kaynağı oluyor. 'Bu seni yormuyor mu?' diye soranlar var. Aksine bana iyi geliyor" diye konuştu.

İZMİR KANSERLE DÖRT KEZ DANS ETTİ, BAŞKALARINA UMUT OLDU

Kaynak: DHA

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