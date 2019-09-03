İzmir kanseri yenen saadet gürgen ikinci baharını yaşıyor

03.09.2019 10:05

Kanseri yenen Saadet Gürgen ikinci baharını yaşıyor

İzmir'de, geçmeyen öksürük şikayetiyle Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran, yapılan tetkiklerde akciğerinde tümör ve kalp etrafında sıvı birikmesi olduğu belirlenen Saadet Gürgen (51), genetik haritası çıkarılarak uygulanan tedavi ile sağlığına kavuşup, kanserden kurtuldu. Hayatının ikinci baharını yaşadığını söyleyen Gürgen, kanser hastalarının ölüm düşüncesini zihinlerinden atarak, mücadele etmelerini ve yaşama sarılmalarını istedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan emekli muhasebeci Saadet Gürgen, öksürüğü geçmeyince geçen şubat ayında hastanaye gitti. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenenin ardından akciğerinde dördüncü evrede bir tümör tespit edilen Gürgen'in kalp çevresinde de sıvı birikimi olduğu belirlendi. Bunun üzerine hastanede tedavisi başlayan Gürgen, bu süre zarfında yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Tedavisi sırasında kalbindeki sıvı nedeniyle karnında ödem oluştu ve 7 gün boyunca Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde kaldı. Daha sonra tekrar Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Saadet Gürgen, yalnızca bir kez kemoterapi aldı. Ardından 'akıllı ilaç' yöntemi ile ameliyat olmadan, 6 ay sonra sağlığına kavuştu. Kanser olduğunu öğrendiği anda gözünden birkaç damla yaş geldiğini, fakat kendini hemen toparlayarak durumu kabullendiğini ifade eden Gürgen, şimdi evinde kendisi gibi emekli olan eşi Alper Gürgen (53) ve üniversite öğrencisi Naz Gürgen (20) ile birlikte, yeni bir hayata başladı.

'KANSERLE OYUN OYNADIM'

Kansere yakalandığını öğrendiğinde kendine Ağlamak yok diye söz verdiğini söyleyen Saadet Gürgen, Hastalığımı öğrendikten sonra bunu kabullenerek, mücadele etme kararı aldım. Ne pahasına olursa olsun, kanseri yeneceğime inandım. Kendime, bu hastalığın sadece bir grip olduğunu ve tedavimin sonunda iyileşeceğimi söyledim. ve kızım, eşim, ailem sayesinde bunu başardım dedi. Doktorların ve hastane çalışanlarının kendisine karşı yaklaşımlarından dolayı, pozitif düşüncelerin geliştiğini de anlatan Gürgen, kanserle oyun oynadığını ifade ederek,

Ben kanserle oyun oynadım. ve o oyunu kazandım dedi. Hastanede kendisi gibi kanser hastalarının olduğunu da belirten Gürgen, Hastanede bazı hastalar, 'Ben öleceğim' diyor. Rica ediyorum, lütfen ölüm fikrini kafanızdan atın. Doktorunuz ne derse onu uygulayın. Ormanlık alanda yürüyüş yapın. Ben yüksek besin değerinden dolayı eşek sütü içiyorum. Her gün bir limon yiyorum. Her sabah uyandığımda gülerek kendime 'Günaydın' diyorum. Kızıma, eşime sarılıyorum. Şu anda çok mutluyum diye konuştu.

'PARAŞÜTLE ATLAYIŞ YAPMAK İSTİYORUM'

Hastalığını öğrenen kimi insanların Bulaşıcı bir hastalık mı, bize de bulaşır mı gibi düşüncelere kapıldıklarını, ancak hiçbir olumsuzluğun kendisini yıldırmadığını söyleyen Saadet Gürgen, Ben savaşmayı seven bir insanım ve savaştım. Şimdi de zaferin tadını çıkarıyorum. İnsanlarımız ölümü değil yaşamayı tercih etsin. Doktorum izin verirse, 2020 yılının ilk aylarında uçaktan paraşüt ile atlamak istiyorum. Yürüyüşleri, doğayı çok seviyorum. İçinizde yaşama sevinci olunca, ölüm aklınızda kalmıyor. Ben şimdi ikinci baharımı yaşıyorum dedi.

Kaynak: DHA