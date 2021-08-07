İzmir İtfaiyesi 28 orman yangınını büyümeden söndürdü
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İzmir İtfaiyesi 28 orman yangınını büyümeden söndürdü

İzmir İtfaiyesi 28 orman yangınını büyümeden söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı aralıksız çalışmayı sürdürürken, İzmir itfaiyesi 22 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında İzmir'in 28 farklı yerinde çıkan orman yangınını büyümeden söndürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı aralıksız çalışmayı sürdürürken, İzmir itfaiyesi 22 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında İzmir'in 28 farklı yerinde çıkan orman yangınını büyümeden söndürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de çıkan orman yangınlarına anında müdahale etmeye devam ediyor. İzmir'de 7 gün 24 saat görev başında olan İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 22 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında İzmir'in 28 farklı yerinde çıkan orman yangınını başlangıç aşamasında büyümeden söndürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Muğla ve Antalya'daki orman yangınlarına destek veren personelimiz dışında İzmir'deki itfaiye ekiplerimiz de olası yangınlara karşı teyakkuz halinde. İzmir'deki 55 istasyona ek olarak ekiplerimiz Ödemiş Gölcük, Kaymakçı, Birgi, Ovakent, Ahmetbeyli, Bergama Yukarıbeyli, Çeşme Alaçatı, Karaburun Küçükbahçe ve Menemen Ulukent olmak üzere 9 kritik noktada yangın arazözü ile nöbet tutmaya devam ediyor. Başlangıç aşamasında söndürülen her yangın şu an Muğla'da, Antalya'da oluğu gibi canımızı çok yakabilirdi. Erken müdahale kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı da çok önemli. Hepimize büyük görev düşüyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir İtfaiye Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Temmuz'dan bu yana 28 orman yangınıyla beraber 624 ot, çöp, ekin, 116 bina ve işyeri, 57 araç, 48 ağaç, 37 trafo ve 106'sı diğer yangınlar olmak üzere bin 16 yangın başlangıç aşamasında durduruldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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