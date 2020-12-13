Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Hayri A'nın kullandığı 34 RG 4000 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere saplandı. Otomobilin motor kısmından giren demir bariyer, bagaj kısmından çıktı.

3 KİŞİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kırkağaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı