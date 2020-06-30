İzmir'in o mahallesinde vakalarda büyük artış
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İzmir'in o mahallesinde vakalarda büyük artış

Korona virüs vaka sayısının hızla arttığı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde Covid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı.

İzmir'in o mahallesinde vakalarda büyük artış
30.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:46

Korona virüs vaka sayısının hızla arttığı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde Covid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı. Mahallede yapılan son testlerin ardından vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. En kısa sürede bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.

İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesine geçtiğimiz günlerde giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlanmış ve köy camisinden yapılan anonslarla testi yapılmayan vatandaşların Covid-19 testi yaptırmak üzere köy meydanına gelerek test yaptırmaları istenmişti.

"Vaka sayısı 70'e yükseldi"

Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Yapılan son testlerle köyümüzdeki vaka sayısı 70 oldu. Test yapılmayan kimse kalmadı. Vatandaşlar bu süreçte evlerine çekildi. Köydeki kahvehane ve berberler bir süre daha kapalı kalacak. Tarla ve bahçesi olan vatandaşlar işlerini yaptıktan sonra evlerine gidiyor. Onun dışında kimse sokağa çıkmıyor. Bir süre daha bu şekilde tedbirli davranmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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