İzmir'in Kiraz İlçesi'nde Kar Yağışı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.

Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ahmetler, Ören, Cevizli ve Bahçearası mahallelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi'ne bağlı, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kiraz'a bağlı diğer mahalle yollarında da tuzlama ve kar küreme temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA