İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
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İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İzmirli başkanlar, örnek teşkil eden başarılı sosyal belediyecilik çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, Türk siyasetinde başarılı kadın politikacıların sayısının artmasının önemine vurgu yaparak, Başkan Çalkaya ve Başkan Erdoğan'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İlkay Girgin Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Fatma Çalkaya, Aydın, Yerel, Haber

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