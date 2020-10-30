İzmir'in ilçeleri nereler? İzmir'in hangi ilçeleri var? İzmir'in hangi ilçeleri depremden etkilendi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'in ilçeleri nereler? İzmir'in hangi ilçeleri var? İzmir'in hangi ilçeleri depremden etkilendi?

30.10.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:10
İzmir'in ilçeleri nereler? İzmir'in hangi ilçeleri var? İzmir'in hangi ilçeleri depremden etkilendi?

İzmir tüm dünya ve Türkiye için oldukça sevilen bir şehridir. Tüm turistlerin ve yine yerel halkın severek ziyaret ettiği İzmir'in ilçeleri nereler? İzmir'in hangi ilçeleri var? İzmir'in hangi ilçeleri depremden etkilendi?

İzmir sıcak ve ılıman denizleri, güleryüzlü insanları ve bakımlı kadınalrı ile her daim dikkat çeker. Peki, İzmir'in ilçeleri nereler? İzmir'in hangi ilçeleri var? İzmir'in hangi ilçeleri depremden etkilendi?

İZMİR TARİHİ VE GENEL BİLGİLER

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2019 itibarıyla 4.367.251 kişidir. Bu nüfus; 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1.297 mahallede yaşamaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 367'dir. Coğrafi olarak Türkiye'nin batısında bulunur ve ilin tamamı Ege Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir. Etrafı Aydın, Balıkesir, Manisa illeri ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile çevrilidir.

İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir.

İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası uzanır. Antik Çağ'ın en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma'nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinliklerle de adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre "Güzel İzmir", "Eski İzmir" ve "la Perle de l'Ionie" (İyonya'nın İncisi) deniyordu. İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye, hurma ağaçları ve geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük yedinci limanıdır.

İZMİR'İN İLÇELERİ

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere 30 ilçesi bulunuyor.

İlçelerin toplamıyla birlikte İzmir ili yaklaşık11906.85 km2yüzölçümüne sahip.

İZMİR'İN DEPREMSELLİĞİ

İzmir ve çevresinde şehri etkileyen irili ufaklı çok sayıda fay hattı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şehrin tam altından geçen, Güzelbahçe ve Pınarbaşı semti arasında uzanan İzmir fayı ve şehrin çevresinde bulunan Seferihisar, Tuzla, Manisa, Kemalpaşa, Dağkızılca, Gediz, Güzelhisar, Gülbahçe fayları ve Ege Denizi'nde bulunan Midilli ile Sisam faylarıdır. İzmir şehri bu faylardan dolayı depremsellik açısından oldukça aktif bir bölgededir. Yılda birkaç kez büyüklüğü 3 ila 5 arasında değişen hissedilir tektonik ve çöküntü depremleri olabilir. Ortalama 10-20 yılda bir ise büyüklüğü 5 ila 6,5 arasında değişen orta ölçekli depremlerden etkilenir. Tarihte de sık sık şiddetli depremlere maruz kalmıştır.


İlgili Haberler

Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?
Seferihisar nerede? Seferihisar hangi şehirdedir? Seferihisar İzmir'in hangi bölgesinde yer almaktadır?
MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!
MasterChef İzmir bomba nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi! En lezzetli, pratik İzmir bomba tarifi!
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş İlham Aliyev Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Demir Çağla Şıkel Burak Özçivit Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'in ilçeleri nereler? İzmir'in hangi ilçeleri var? İzmir'in hangi ilçeleri depremden etkilendi? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 16:13:10. #1.14#
title