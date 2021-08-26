İçme suyu barajlarındaki doluluk sevindiriyor

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Türkiye'nin en büyük kentlerinden İzmir'de, kurak geçen yaza rağmen kış ve ilkbaharda özellikle kıyı kesimlerde etkili olan yağışlar sayesinde şebeke suyunun sağlandığı barajların su seviyelerinde geçen yıla oranla yaşanan artış dikkati çekiyor.

Türkiye'nin en büyük kentlerinden İzmir'de, kurak geçen yaza rağmen kış ve ilkbaharda özellikle kıyı kesimlerde etkili olan yağışlar sayesinde şebeke suyunun sağlandığı barajların su seviyelerinde geçen yıla oranla yaşanan artış dikkati çekiyor.

Yurdun birçok yerinde kurak geçen yaz ayları sonrası su kaynaklarının debilerinin düşmesi sonucu üzücü manzaralar ortaya çıkarken, İzmir'de özellikle kış ve ilkbaharda etkili olan yağışların doldurduğu barajlar yüzleri güldürdü.

AA muhabirinin, 24 Ağustos tarihi itibariyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki 6 barajdan 5'inin doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre önemli oranda arttı.

Barajlardan Tahtalı'da rakam yüzde 45'ten yüzde 56'ya, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 26'dan yüzde 47'e, Güzelhisar'da yüzde 53'ten yüzde 71'e, Balçova'da yüzde 19'dan yüzde 58'e, Ürkmez'de ise yüzde 48'ten yüzde 57'ye yükseldi.

Kentte doluluk oranı geçen yıla göre azalan tek baraj olan Gördes'te ise rakam yüzde 7'den yüzde 5'e geriledi.

Öte yandan barajlarda toplam kullanılabilir su hacmi 302 milyon 363 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

"Yüzde 20 ile yüzde 75 oranında artış söz konusu"

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, kentte barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve özellikle kıyı Ege'ye düşen yağışların bunda etkili olduğunu belirtti.

Kentte suyla ilgili problem bulunmadığına dikkati çeken Alpsoykan, şunları kaydetti:

"Genel olarak değerlendirecek olursak geçen sene 2020'nin Ekim ayından 2021'in Nisan ayına kadar olan dönemde çok iyi yağış düştü. Özellikle İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda bir önceki seneye göre şu andaki doluluk oranı yüzde 23 daha fazla olup hiç yağmur yağmasa dahi yaklaşık 500 gün yetecek suyumuz bulunmaktadır. Yine İzmir için önemli bir diğer kaynak olan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen seneye göre yüzde 75'in üzerinde doluluk oranı yaşanmaktadır. Oradaki suyun da yaklaşık 540 gün yeteceğini düşünüyoruz. Tüm barajları değerlendirdiğimizde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 75 artış söz konusu. Sadece Manisa tarafındaki Gördes'te farklı bir durum var, orada çalışmalar oldu ve yağış da düşmediği için 130 gün civarında bir su kaldı. Onun dışında diğer kaynaklarımızın durumu iyi, yer altı su kaynaklarımızın da durumu iyi görünüyor."

"Suyumuzu çok özenli bir şekilde kullanmalıyız"

Hakan Alpsoykan, buna rağmen vatandaşların suyu tasarruflu kullanması gerektiğini, küresel iklim değişikliği nedeniyle gelecek dönemde ne kadar yağış düşeceğinin tahmin edilemediğini vurguladı.

Yağış istikrarsızlığının kaygı verici olduğuna işaret eden Alpsoykan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin geçen sene Tahtalı Barajı'na 138 milyon metreküp su geldi, bir önceki sene 40 milyon metreküp gelmişti. Ondan önceki sezon ise 215 milyon metreküp geldi. Dolayısıyla bir dengesizlik söz konusu. Bununla beraber insan yaşamı için en çok önem duyduğumuz suyumuzu çok özenli bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü damlaya damlaya göl oluyor, her insan günde 1 litre tasarruf etse bu büyük miktarlara ulaşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan