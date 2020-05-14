İzmir'de silahla kuyumcu soyan hırsız, 300 gram altınla kaçtı
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İzmir'de silahla kuyumcu soyan hırsız, 300 gram altınla kaçtı

İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir kuyumcuya sabah saatlerinde elinde silahla giren maskeli soyguncu, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" diyerek aldığı yaklaşık 300 gram altın ile kayıplara karıştı.

İzmir'de silahla kuyumcu soyan hırsız, 300 gram altınla kaçtı
14.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:00

Saat 10.00 sıralarında İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerinde; yüzü maskeli kuyumcuya giren ve kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, belinden çıkardığı silahını çalışanlara doğrultarak, 'Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın' dedi.

300 GRAM ALTIN ÇALDI

Büyük bir şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanlar, altınları çıkardıktan sonra panikleyen şüpheli, yaklaşık 300 gram olduğu iddia edilen altınları alarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de silahla kuyumcu soyan hırsız, 300 gram altınla kaçtı
İzmir'de silahla kuyumcu soyan hırsız, 300 gram altınla kaçtı

Kaynak: İHA

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