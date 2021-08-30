İzmir'in "Efe"si TEKNOFEST için yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'in "Efe"si TEKNOFEST için yola çıktı

İzmir'in 'Efe'si TEKNOFEST için yola çıktı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Teknoloji

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Teknoloji Topluluğu tarafından yapımı tamamlanan elektrikli araç "Efe", TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere yola çıktı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Teknoloji Topluluğu tarafından yapımı tamamlanan elektrikli araç "Efe", TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere yola çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan Efe, 31 Ağustos-5 Eylül'deki "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Kategorisi"nde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, öğrencilerin, pandemi koşullarına rağmen durmadan çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde son zamanlarda öne çıktığını ve bu çabaların daha da ilerilere gitmesi için gençlerin sorumluluk almasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Ülkemiz başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji alanında yüksek bir ivme yakaladı. Bildiğiniz gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımız, Akıncı TİHA ile Türkiye'nin bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduğunu açıkladı. Gelinen bu nokta elbette çok önemli bir başarıdır. Bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sürecin en başından itibaren yakinen takip ettiğim çalışmalarınızda ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını aslında şu andan itibaren almaya başladığınıza inanın. Zira bu büyük ve eşsiz deneyim, size imkansız bir şeyin olmadığını önemli olanın inanç ve azim olduğunu gösterdi. Bu proje, bizim ve bizimle aynı hedefe inananların bir projesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'in "Efe"si TEKNOFEST için yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:35:24. #1.15#

title