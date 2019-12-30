İzmir'in dağları karla kaplandı
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İzmir'in dağları karla kaplandı

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, İzmir'in dağlarını da beyaza bürüdü.

30.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:42
İzmir'in dağları karla kaplandı

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, 'in dağlarını da beyaza bürüdü.

Kent merkezini çevreleyen Nif Dağı ve Yamanlar Dağı, 'ya bağlı Mahallesi'nin yüksek kesimleri ve Urla'nın tepelerine kar yağdı. Kar, yerleşim alanlarına düşmezken, yağmurla beraber esen şiddetli rüzgar, özellikle Bornova Evka 3, Evka 4 gibi yüksek mahallelerde vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Kaynak: DHA
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