Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:42
İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: İzmir'de elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi...