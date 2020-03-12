Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
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Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:42
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi

İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İzmir'de elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi...

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Haber Yorumları (2)
ELİF: yazana bak hahahaha ADANALI
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ADANA''LI: Yakıp yıkacaksın bu izmiriNe çıkarsa İzmir den çıkıyor
Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
500
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