İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü velilere yönelik eğitimlerine devam ediyor

İZMİR (Bültenler) - 'Veli Akademisi' kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği eğitimler yaklaşık 600 okulda 22.000 veliye ulaştı. Bu eğitimlerden biri olan 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak/ Ebeveynler için Dijital Farkındalık Eğitimi' veliler tarafından büyük ilgi gördü.

Eğitim, SODİGEM (Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi) uzmanlarından Medya Okuryazarlığı Uzmanı İrem Ebru Yıldırım Sen tarafından sunuldu. Bayraklı ilçesinde ikamet eden 131 öğrenci velisine, internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları, bu alışkanlıkların yararları ve zararları, dijital okuryazarlık, dijital dünya ile erken tanışmanın zararları konularında bilgi verildi.

Medya Okuryazarlığı Uzmanı İrem Ebru Yıldırım Sen, söz konusu eğitimde velilere, sağlıklı sosyal medya kullanımı, sağlıksız sosyal medya kullanımının çocuk üzerindeki etkileri ve çocukların zararlı içeriklerden nasıl korunabileceği konuları hakkında öneriler sundu. 'Çocuğum bilgisayar başından kalkmıyor. Tablet, telefonu elinden bırakmıyor, ne yapmalıyım? Ne zaman telefon almalıyım?' gibi soruların cevaplandığı etkinlikte öncelikle velilerin, çocuklara sosyal medya kullanımı konusunda örnek olmaları ve ekran konusunda yaşanan çatışmalarda şefkati asla elden bırakmamaları gerektiği vurgulandı.

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