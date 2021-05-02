İZMİR İKİ ÇOCUĞUN, KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR
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İZMİR İKİ ÇOCUĞUN, KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisine, 2 çocuk tarafından bayılana kadar dövülüp, işkence yapıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisine, 2 çocuk tarafından bayılana kadar dövülüp, işkence yapıldı. O anların işyerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendiği ortaya çıktı.

Konak'ın Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan 29 Nisan gecesi içeri giren 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 çocuk, buradaki sokak kedisine önce ellerine geçirdikleri bir örtü ve kedi yatağı ile ardından da bir kütük ile vurup, tekmeleyerek işkence yaptı. Zavallı hayvan bayılırken, 2 çocuk aralık bırakılan kapıyı kapatıp, kaçtı. Kırdı, ertesi gün işyerini kontrole geldiğinde ortalığın darmadağın edildiğini görünce şaşkınlık yaşadı. İçeri girdiğinde baygın halde bir sokak kedisi buldu.

Önce hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde 2 çocuğun içeri sığınan kediye işkence yaptığını fark etti. Kırdı, baygın haldeki kediyi evine götürüp, gerekli tedavisini yaptı. Kırdı, kedinin dövülüp, işkence yapıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerini, "Onların ağızları ve dilleri yok ama ben sesiz kalmayacağım. Elimden geleni yapacağım" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İZMİR İKİ ÇOCUĞUN, KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR
İZMİR İKİ ÇOCUĞUN, KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR
İZMİR İKİ ÇOCUĞUN, KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR
İZMİR İKİ ÇOCUĞUN, KEDİYİ BAYILTANA KADAR ŞİDDET UYGULADIĞI ANLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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