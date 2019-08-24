İzmir, hem kavuna hem eğlenceye doydu

24.08.2019 15:34

Kavun yarışmasında ise en güzel tada sahip kavunlar seçildi. Festivalin her yıl büyüyerek sürdürdüklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Festival ile hem üreticilerimiz aracısız satış yapıyor hem de vatandaşlarımız tarladan yeni koparılmış sağlıklı kavunları alıyorlar" dedi.

Nohutalan Köy Meydanı'nda düzenlenen Kavun Festivali'ne İzmir ve Çeşme'den de vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, köylülerin kurduğu stantlardaki ürünlerde kısa sürede tükendi. Nohutalan Kavunu'nun en büyük özelliğinin susuz olarak kendiliğinden yetiştiği ve bölgenin coğrafi konumu nedeniyle farklı bir aromaya sahip olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Türkiye'nin dört bir yanından Nohutalan Kavunu'na olan ilginin de arttığını vurguladı.

HEDEF, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

Urla'nın tarım alanında önemli bir konuma sahip olduğunu ve tarımda yenilikçi bir vizyonla çalıştıklarını aktaran Başkan Oğuz, "Nohutalan Kavunu haricinde Urla Enginarı, Urla Bamyası bizlerin gurur kaynağı olan ürünlerimizden sadece bir kaçı. Önümüzdeki dönem gojiberry, stevia gibi katma değeri yüksek; hem yiyecek olarak tüketilebilin hem de endüstri de kullanılan bitkilerin yetiştirilmesini hedefliyoruz. Böylece üreticimiz çok daha fazla gelir elde edecek ve topraklarını satmak zorunda kalmayacak" diye konuştu.

UYDU..........

EN GÜZEL KAVUN SEÇİLDİ....

Festivalde düzenlenen yarışma ile jüri üyeleri en güzel tada sahip kavunları seçti. Yarışmada birinciliği Asım Kızılata kazanırken, Turgut Eroğlu ikinci ve Nurettin Akova üçüncü oldu. Dereceye girenlere plaketlerini Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak verdi. İlk üçe giren isimlerin kurduğu stanttaki kavunlar dakikalar içinde satıldı.

UYDU......

BİN KİŞİ KATILDI

Nohutalan Kovun Festivali'ne Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özgür Çakmak, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Başkanı Akın Kazançoğlu ile yaklaşık bin kişi vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Bültenler