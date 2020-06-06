İZMİR Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret
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İZMİR Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret

Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaretİZMİR'de yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar'ın en büyük hayali, sanatçı Haluk Levent sayesinde gerçek oldu.

06.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:09

Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret

İZMİR'de yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar'ın en büyük hayali, sanatçı Haluk Levent sayesinde gerçek oldu. Çınar'ın büyük bir Hayko Cepkin hayranı olduğunu öğrenen Haluk Levent, ikiliyi buluşturdu. Levent, iyileştikten sonra bir daha bir araya gelip Çınar'a şarkı söyleme sözü verdi.

İzmir'de beyninde tümör bulunan 9 yaşındaki Çınar, 10 Haziran Çarşamba günü ameliyat edilecek. Şarkıcı Hayko Cepkin'e büyük hayranlık duyan minik Çınar, sanatçı Haluk Levent sayesinde hayaline kavuştu. Hayko Cepkin, Levent aracılığıyla minik hayranının evinde ziyaret ederek ona büyük bir mutluluk yaşattı.

Ünlü rock yıldızı, görüşme sonrası Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti: "Çınar'dan söz aldık, tedavisi bitince çiftlikteki köpeklerimizi ve eşeğimiz Midas'ı görmeye gelecek. Vesile olduğunuz için teşekkür ederiz."

Çınar'ın tedavisinin yalnızca birkaç hastanede yapılabildiğini söyleyen Haluk Levent, bunlardan birinin de İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uğur Türe'nin gerçekleştireceği ameliyat için bir maliyet gerektiğini dile getiren Türe, Çınar'ın iyileşmesi için bir kampanya başlatıldığını anlattı. Levent, "Bir miktar bağış toplandı ve Çınar 9 Haziran Salı günü hastaneye yatırılıp Çarşamba günü saat 08.00'de ameliyat olacak. Böyle durumlarda moral çok çok önemli. Duyduk ki Çınar her ne kadar Haluk abisini seviyorsa de bir Hayko Cepkin fanı. Onun hayranı ve onu görmek istiyordu. Sürpriz yapalım dedik ve Hayko Cepkin'i aradım, konuyu ilettim. Benden ailenin numarasını istedi. Bende görüntülü olarak konuşmasını beklerken evine kadar gitmiş. Sohbet edip fotoğraf çekilmişler" dedi. Çınar'ın iyileşeceğini söyleyen Levent, ona bir söz daha verdiğini hatırlatarak, "Ben onu alıp Hayko'nun olduğu çiftliğine götüreceğim. Orada ona şarkılar söyleyeceğiz" diye konuştu.

İZMİR Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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