İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Nevruz Kutlaması-1

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda nevruz kutlaması

İZMİR'de Nevruz kutlaması HDP'nin organizasyonunda Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alanda zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Kutlamada konuşan HDK eş sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 31 Mart yerel seçimleri için "Türkiye'de ne yapacağız? Batı tarafında ne yapacağız? Batıda da AKP - MHP faşizminin karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız" dedi.

İzmir'de Nevruz kutlamaları HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar yoğun güvenlik önlemleri alınan alana arama noktalarından geçerek, girdi. Temsili ateşin yakılmasından sonra HDP İzmir il eş başkanları Kadir Baydur ve Besiye Tekgür, açılış konuşmasını yaptı. Ardından HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, şöyle dedi:

"Türkiye halkları birlikte yaşasın birlikte eşit bir şekilde barış içinde yaşasın istiyoruz. Sömürü olmasın istiyoruz, işçiler iş cinayetinde ölsün istemiyoruz. Kadınlar, erkek ve devlet şiddetiyle ölmesin istiyoruz. Doğamız bu sermaye düzeninde haramiler tarafından talan edilmesin istiyoruz. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bizleri soyup soğana çeviren bu düzene karşıyız. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. İşte o yüzden bizden korkuyorlar. Türkiye halklarını korkuyla yönetmeye çalışıyorlar. Türkiye'de hukuk yok. Adalet yok, özgürlük yok. İşte bunlar adalet diye iktidara geldiler, kalkınma diye iktidara geldiler. 'Biz askerin vesayetini kaldıracağız' dediler, iktidara geldiler. Bugüne kadar neyden yakındılarsa onları aratır oldular. Saray, askeri vesayetin de yerini aldı. Türkiye'de ağır bir saray vesayeti vardır. Ağır bir ekonomik kriz vardır. Bunlar bizi halkımızı soydular soğana çevirdiler. Kuru bir soğana muhtaç ettiler. Yine de ekonomik krizi inkar ediyorlar."

'31 MART KAYYUMLARI ANKARA'YA GÖNDERDİĞİMİZ GÜN OLACAK'

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Serpil Kemalbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir seçime gidiyoruz. 31 Mart yaklaştı. 31 Mart, kayyumları Ankara'ya gönderdiğimiz gün olacak. Kürdistanda sadece kayyumların atandığı yerleri değil bizim olmayan yerleri de kazanacağız ve halkın iradesini bir kez daha ortaya koyacağız. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz diyoruz. Metropollerde bunun başında İzmir geliyor. Demokrasi güçlerinden yana tavır alıyorlar. Bunlar kalkmışlar bizi terörize etmeye çalışıyor. Başka partileri de bizim üzerimizden terörize etmeye çalışıyorlar. Mahallelerde Kürtçe müzik çalıp propaganda yapıyorlarmış. Siz yukarıda bizlerin dillerini inançlarını aşağılıyorsunuz. Aşağıda Kürt halkından biriymiş gibi yapıyorsunuz. Halkımız böyle bir yalanı kolay kolay yutar mı? Yemezler. Onlar oy toplamak devşirmek için her şeyi yapıyorlar. Halklarını inançlarını kimliklerini inkar etmekle kalmıyorlar. 31 Mart bu halk size cevabını verecektir. İzmir'de de verecektir. Hiçbir yerde kazanmamanız için HDP bütün çabasını gösterecektir."

'İZMİR'DE HİÇBİR İLÇEDE İKTİDAR OLSUN İSTEMİYORUZ'

Batman Milletvekili Feleknas Uca, alandakilere Kürtçe yaptığı konuşmadan sonra kürsüye çıkan HDK eş sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yerel seçim tavırlarını şöyle açıkladı:

"Çözüm sürecini niye bitirdiler? Çünkü savaşın olmadığı özgürlüğün olduğu bir ortamda AKP iktidarda kalamıyor. Bizi terörizmle suçlayan, dinsizlikle suçlayana bu zalim anlayışı biz 31 Mart gecesi sandıklara gömecek miyiz? Biz bütün bir kürdistanda irademize atanan kayyumları Ankara'ya süpüreceğiz. Bütün şehirleri geri alacağız ama yetmez Muş'u da, Kars'ı da, Bitlis'i de alacağız. Türkiye'de ne yapacağız? Batı tarafında ne yapacağız? Batıda da AKP - MHP faşizminin karşısındaki adayı destekleyeceğiz. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız."

Kaynak: DHA