Gençlerin maske sorumsuzlukları karşındaki cevapları pes dedirtti
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Gençlerin maske sorumsuzlukları karşındaki cevapları pes dedirtti

Gençlerin sorumsuzluk karşındaki cevapları pes dedirttiMASKE takmanın zorunlu olduğu illerden İzmir'de, bu kurala uymayan kesimin 15-25 arası gençler olduğu görüldü.

23.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:20

Gençlerin sorumsuzluk karşındaki cevapları pes dedirtti
MASKE takmanın zorunlu olduğu illerden İzmir'de, bu kurala uymayan kesimin 15-25 arası gençler olduğu görüldü. Gençlerin neden maske takmadıklarına dair verdikleri 'Ben çok alkol içiyorum, o yüzden korona bana gelmiyor', 'Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz' tarzındaki cevaplar şaşırttı. Ülke genelinde, maske takma zorunluluğu getirilen 48 ilden biri olan İzmir'de, bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi. Yaş aralığı 15-25 arasında değişen gençlerin, maskelerini ya çene altlarına taktıkları ya da kollarında gezdirdikleri ya da hiç takmadıkları gözlendi. Kameraları ve fotoğraf makinelerini gören gençler ise, maskelerini nizami şekilde takmaya başladı. Ayrıca, gençlerin neden maske takmadıklarına dair verdikleri cevaplar, virüsü ciddiye almadıklarını gösterdi.
'BEN ALKOL ALIYORUM, O YÜZDEN KORONA GELMİYOR'
Gençlerden 18 yaşındaki Göktuğ Sarıca, maskenin sürekli ağzında durmasının kendisini terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirterek, "O yüzden arada bir aşağıya çekiyorum. Ben çok alkol içiyorum, o yüzden korona bana gelmiyor. Doğuştan korunuyorum. Korkuyorum, korkmuyor değilim, ancak müthiş bir korku yok içimde. Zaten herkese bulaşacak diyorlar, bulaşsın kime bulaşıyorsa. Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir" dedi.
'BİZ ZATEN HAYATI ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ'
Neden maske takmadığı sorusuna tek cümleyle cevap veren gençlerden Emir Önder, "Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsek de kime kalmış" derken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde el broşürü dağıtan Kaan Konuk (18), "Biz sürekli müşterilerle konuştuğumuz için bazen maskeyle zorlanıyoruz. Terletiyor ve nefes alamıyoruz. Ara sıra insanlar olmadığı zamanlarda, sigara içerken çıkarıyoruz, ancak müşterilerle konuşurken geri takıyoruz. Bazıları korkuyor, bazıları ise hiç korkmuyor. Ben ailemi düşündüğüm için korkuyorum, kendim için değil. Gençler bir şekilde atlatabiliyor" dedi.
Maske takmayan Yağmur Yavuzoğlu, "Hava çok sıcak, ben de çıkarttım. Açık havadayız zaten. Gençlerde bir rehavet var, bize bulaşmaz diyen çok, ancak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Ben ilk koronavirüsü duyduğumda 'Ben öleceğim' diyerek ağlamıştım. Ancak şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladık" dedi.
'GENÇLERDE BİR REHAVET VAR'
Maskesini çenesine takan bir diğer genç olan Nehir Yönaçar (17), "Hava çok sıcak, daral geldi. Cezası olduğundan bizim haberimiz yoktu. Gençlerde bir rehavet var ama bence bu rehavet, bunca aydır eve tıkılıp bir anda sokağa çıkmaktan kaynaklanıyor. Gençler hep dışarıda olsaydı bu kadar yoğunluk olmazdı. Biraz da tabi kendi hataları var. Biz de bazen 'Korona bitti artık' diye düşünebiliyoruz" dedi.

Gençlerin maske sorumsuzlukları karşındaki cevapları pes dedirtti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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