İzmir Fransız Kültür Merkezi'nden yaz programı

Ana dili Fransızca olan öğretmen kadrosuyla öğrenci merkezli hazırlanan ve interaktif geçen Fransızca derslerine 5 yaş ve üstü herkes katılabiliyor. Fransızca kursları ve eğlenceli atölyeler tüm İzmirlilere verimli bir yaz tatili vaad ediyor. Kursiyerler, Fransızcayı eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarırken öğrencilereeşsiz bir bahçe ve zengin içerikli kütüphaneyle birlikte Fransızca ve Fransız kültürünü keşfedecekleri alanlar da sunuluyor.

KÜLTÜREL ŞÖLEN

Fransız Kültür Merkezi öğrencilerini yalnızca Fransızca eğitimi değil, kültürel bir şölen de bekliyor. Öğrenciler boş vakitlerinde herkese açık kütüphanede, çalışma ve dinlenme fırsatı buluyor. Kütüphanede, PS4 oyunları, masal günleri, krep atölyeleri ve kitap kulübü gibi 7'den 70'e herkese açık etkinlikler de düzenleniyor. Fransız Kültür Merkezi öğrencileri ayrıca, kütüphane üyeliği ile Fransızca konuşanlara ve öğrencilere yönelik dijital bir kütüphane olan Culturetheque platformuna da abone olabiliyor.

Fransız Kültür Merkezi'nde kurslar grup olarak sınıf ortamında yapılabildiği gibi, özel ders olarak veya uzaktan öğretim şeklinde de yapılabiliyor. Detaylı bilginin https://www.ifturquie.org adresinden ya da hafta içi 10:00 – 13:00 ve 14:00 – 19:00 saatleri arasında kurs bürosundan alınabilir.

İLK TERCİH EDİLEN DİL "FRANSIZCA"

5 kıtada konuşulan ve dünyada en çok öğrenilen ikinci dil olan Fransızca'yı geçtiğimiz yıl dünya genelinde 300 milyon kişinin konuştuğu, bu sayının, 2050 yılında 800 milyona erişeceği belirtildi. Türkiye'de 500'den fazla şirket ise eleman alımlarında tercih ettiği ilk dil yine Fransızca oldu.

Kaynak: Bültenler