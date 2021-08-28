İzmir Foça yangın son dakika! İzmir'de yangın var mı?

28 Temmuz itibarıyla ülkemizin pek çok yerinde çıkan orman yangınları, 10 günlük süren çalışmaların sonunda söndürülmüştü. Ancak hala bazı bölgelerden son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir Foça yangın son dakika!