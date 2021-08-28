İzmir Foça yangın son dakika! İzmir'de yangın var mı?
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İzmir Foça yangın son dakika! İzmir'de yangın var mı?

İzmir Foça yangın son dakika! İzmir'de yangın var mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

28 Temmuz itibarıyla ülkemizin pek çok yerinde çıkan orman yangınları, 10 günlük süren çalışmaların sonunda söndürülmüştü. Ancak hala bazı bölgelerden son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, İzmir'de yangın var mı? İzmir Foça yangın son dakika!

İzmir'de yangın var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İZMİR'DE YANGIN VAR MI?

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık alanda, bugün 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dulmanları gören vatandaşlar yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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