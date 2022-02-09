İzmir Fırıncılar Odası'nın yeni başkanı Kemal Sırtı oldu

İZMİR (Bültenler) - İzmir Fırıncılar Esnaf Odası'nın 29. Olağan Genel Kurulu'nda Kemal Sırtı başkan seçildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleşen kongrede 129 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 65'ini almayı başaran Kemal Sırtı odayı ben değil biz yöneteceğiz dedi.

Hasan Atmaca ile Kemal Sırtı arasında kıyasıya mücadele yaşanırken iki adayın seçim öncesi ve sonrası beraberiz mesajları vermesi dikkat çekti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun birlik mesajı verdiği genel kurul öncesi Mutlu'nun talebiyle iki aday birlikte poz verdi.

İzmir Fırıncılar Odası'nın efsane başkanlarından Fikri Sırtı'da fırıncıların önemli gününde oğlu Kemal Sırtı'yı yalnız bırakmadı.

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