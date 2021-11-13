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İzmir Emniyeti, okul müdürü ve öğretmenlerini bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir Emniyeti, okul müdürü ve öğretmenlerini bilgilendirdi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eleman temin yöntemleri konularında 'Biz İzmiriz' projesi ile okul müdürü ve öğretmenlere yönelik sunum gerçekleştirdi.

İZMİR (İHA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eleman temin yöntemleri konularında 'Biz İzmiriz' projesi ile Okul Müdürü ve öğretmenlere yönelik sunum gerçekleştirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, proaktif polislik uygulamalarından olan bilgilendirme ve önleme faaliyetlerini sürdürüyor. Kentte öğrencilere yönelik bir çok proje düzenleyen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında da okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik, terör örgütlerinin propaganda faaliyetleri ve eleman temin yöntemleri konularında sunum düzenledi.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Bayraklı ilçesinde bulunan okul müdürleri ve öğretmenlerine yönelik gerçekleşen bilgilendirme faaliyetine bir çok eğitimci katılım gösterdi. Gerçekleşen sunumda, örgüt propagandasına maruz kalarak tutum ve davranışlarında radikal değişiklik olabilecek öğrencilere yaklaşım tarzı hakkında bilgiler aktarılırken, öğrencilerin suç ve suçlulardan korunmalarını sağlamaya yönelik yapılması gereken çalışmalar aktarıldı. - İZMİR

İzmir Emniyeti, okul müdürü ve öğretmenlerini bilgilendirdi

İzmir Emniyeti, okul müdürü ve öğretmenlerini bilgilendirdi

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