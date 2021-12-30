İzmir Emniyet Müdürü Şahne, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Kültür Sanat
İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Emniyet Müdürü Şahne, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını seçen Şahne, yaşam kategorisinde ise Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" adlı fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel, anlamlı karelerden oluştuğunu dile getiren Şahne, fotoğraflar için AA foto muhabirleri tebrik etti.
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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