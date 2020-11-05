Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardım
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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardım

05.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:09
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardım

Ünlü manken Ebru Şallı'nın iş adamı eşi Uğur Akkuş, 6,6'lık depremle sallanan İzmir'e bir milyon adet maske, 2 ton dezenfektan ve 10 bin adet su gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere AS Holding'in sahibi Uğur Akkuş, bir milyon adet maske, 2 ton dezenfektan ve 10 Bin adet su gönderdi. Ürünler, Bayraklı'da ki Aşık Veysel Rekreasyon alanına dün gece iletildi.

YARDIMLAR DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILIYOR

Tüm gün vatandaşlara ücretsiz olarak maskeler ve sular için İzmirli vatandaşlara ulaştırılan bu bağışları taşımak içinde bir tır dışında gönüllü olarak Hard Trucks adlı dernekten 20 tane off road jeepleri eşlik ettiği öğrenildi.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardım

Kaynak: Snob Magazin

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