İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti
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İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti

İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yeni görev yeri İzmir'e uğurlandı.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yeni görev yeri İzmir'e uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Şahne için Emniyet Müdürlüğünde veda programı düzenlendi.

Şahne, programdaki konuşmasında, 5 yıldır kente hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirterek, "5 yıl insan hayatı için çok uzun ama bir şehir için belki de bir satırlık yazıydı. Bu satırı elimizden geldiğince sevgi, muhabbet, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularıyla yazmaya çalıştık. Geldiğimiz gün ile bugünü kıyasladığımızda Allah'a şükrediyorum ki bu satırları muhabbetle yazdık." dedi.

Mersinlileri bir aile bireyi olarak gördüğünü söyleyen Şahne, "Türkiye'nin incisi bir şehirde, mutlu, huzurlu, yaşam kalitesi yüksek, geleceğe umutla bakan bir kent oluşturmaya çalıştık. Bunda da bir adım attığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şahne, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Aslan'a da başarılar dilediği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım sürede bir ve beraber olduğumuz bu şehirden fiziken ayrı olsak da aklımız, fikrimiz ve gönlümüzle birlikte hep bir arada olacağız. Gönüllü bir Mersinli hemşeriniz olarak bu şehri Türkiye'nin her yerinde dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Buradan gideceğimiz şehirde aynı duyguları yaşamak için, orada da İzmirli hemşerilerimize hizmet verebilmem için dualarınızı eksik etmeyin."

Programda duygu dolu anlar yaşayan Şahne, kendisini uğurlamaya gelen çok sayıda kişiyle tek tek vedalaştı.

Veda programına Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, emniyet ve jandarma personeli, dernek ve meslek odalarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti
İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti
İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti
İzmir'e atanan Mersin Emniyet Müdürü Şahne kente veda etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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