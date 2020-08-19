İZMİR Domates konservesinde 'botulizm zehirlenmesi'ne dikkat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Domates konservesinde 'botulizm zehirlenmesi'ne dikkat

Domates konservesinde 'botulizm zehirlenmesi'ne dikkatYAŞAR Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, evde yapılan konservelerde felce kadar gidebilen kötü sonuçlara neden olan 'botulizm' denilen bir zehirlenmenin ortaya çıkabileceğine dikkati çekip, uyardı.

19.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:35

Domates konservesinde 'botulizm zehirlenmesi'ne dikkat

YAŞAR Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, evde yapılan konservelerde felce kadar gidebilen kötü sonuçlara neden olan 'botulizm' denilen bir zehirlenmenin ortaya çıkabileceğine dikkati çekip, uyardı. Uzel, "Konserveleri yaparken mutlaka uygun sıcaklık ve süre kombinasyonuna dikkat edilmeli" dedi.

Yaz sebzelerinden biri olan ve çeşitli yemeklerde kullanılan domates, her yıl, evlerde konserve olarak hazırlanıp, kavanozlara doldurularak saklanıyor. Ancak ağustos ayında, evlerde kaynatılarak yapılıp, cam kavanozlara koyulan domateslerin hazırlanma aşamasında dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, kaynama aşamasında uygun sıcaklık ve süre kombinasyonuna dikkat edilmezse, evde yapılan domates konservelerinin 'botulizm' adı verilen bir zehirlenme türüne neden olabildiği uyarısında bulunuyor.

Konserve domatesin hazırlanmasının aslında basit olduğunu söyleyen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Yaz dönemlerinin vazgeçilmezi. Kavanozda saklama, meyve ve sebzeleri saklamak için en güvendiğimiz yöntemlerden biri. Fakat evde yaptığımız konservelerde, 'Clostridium botulinum' isimli bakterinin sebep olduğu 'botulizm' zehirlenmesi tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu bakterinin A'dan başlayıp G'ye kadar devam eden yaklaşık 7 çeşidi var. Bunlardan A grubu, B grubu ve E grubu maalesef felce kadar giden kötü sonuçlara neden olabiliyor. Önemli olan, 'botulinum' toksininin kendi yöntemlerimizle devre dışı bırakılması. O yüzden, konserveleri yaparken mutlaka uygun sıcaklık ve süre kombinasyonuna dikkat edilmeli. Risk grubu olan yiyeceklerimiz, meyve ve sebze grubundaki Ph derecesi 4.5 ve üzeri olan düşük asitli gruplardır. Konserve gıdalar bu grubun içinde yer alır. Mevsim itibariyle domates bu gruba girer. Balık konserveleri de tehlike arz edebilir" dedi.

'HİJYENE DE DİKKAT EDİLMELİ'

Kaynatma derecesi ve süresi konusunda da bilgiler veren Doç. Dr. Uzel, "Yapılan konservelerde kaynatma sıcaklığı 72 derece kullanılıyorsa en az 15 dakika, 80 derece kullanılıyorsa, en az 6 dakika gibi bir süre ocakta tutulmalı. Bu şekilde konserve yapım işlemi daha güvenli olur. Bakterinin oluştuğu koşullardan bir diğeri de hijyenik olmayan koşullardır. Cam olmayan kaplar, kapakların temiz olmaması, bazı durumlarda geçmiş yıllarda kullanılan ve sağlam olduğu düşünülen kapakların tekrar kullanılması bakteriyi ortaya çıkarabilir. Temiz olmadığını düşünüyorsanız, kapakları çok iyi kaynatmalısınız. ya da her defasında yeni alınmış kapakları kaynatarak, kullanmalısınız" diye konuştu.

'KAPAKTA ŞİŞKİNLİK OLUŞMUŞSA BAKTERİ VARDIR'

Evde hazırlanan konservelerin kapaklarının kontrol edilmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Uzel, "Yapılan konservelerin güvenli olup olmadığı, konservelerin kapağı kontrol edilerek anlaşılabilir. Konservenin kapağında şişkinlik oluştuysa, bakteri oluşmuş demektir. Kendi yaptığınız konserve kapaklarında bombe oluştuysa, o konserveyi bir kenara alıp tüketmemelisiniz. Çünkü bu bakteri, vaka sayısı az olmakla birlikte, ciddi sonuçları olan bir bakteridir. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

İZMİR Domates konservesinde 'botulizm zehirlenmesi'ne dikkat

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi "derin endişe ve üzüntüyle" karşılıyoruz
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Aylin Nazlıaka Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Aamir Khan Selami Şahin Halit Ergenç
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Bursa
Şu an buradasınız: İZMİR Domates konservesinde 'botulizm zehirlenmesi'ne dikkat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:52:33. #1.15#
title