(İZMİR - detay) Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınla ilgili 1 gözaltı (İZMİR - detay) Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınla ilgili 1 gözaltı Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan yangınlarda sabotaj şüphesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangını ile ilgili geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.

(İZMİR - detay) Bakan Pakdemirli açıkladı: Yangınla ilgili 1 gözaltı

Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan yangınlarda sabotaj şüphesi

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangını ile ilgili geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili Pakdemirli, bir kişinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 300-400 hektar alanın yangından etkilenmiş olabileceğini belirtti. Bakan Pakdemirli ayrıca, Manisa'daki yangında devrilen arazözde bulunan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesinde başlayan ve Ahmetbeyli ile Özdere Mahallelerini de etkisi altına alan orman yangını, bu sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Yaklaşık 12 kilometre boyunca etkili olduğu düşünülen yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Ataköy Orman Yangın binasında Bakan Pakdemirli'yi Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince karşıladı. Ataköy Orman İşletme binasında yangın koordinasyon aracını ziyaret eden Bakan Pakdemirli, buradan yangınla ilgili yeni gelişmeleri Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den aldı.

"Yangında bir sitenin yandığıyla ilgili haber doğru değildir"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına kaç araç ve ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Bazı yayın organlarında yer alan "Yangında site yandı" haberlerine de tepki gösteren ve iddiaları doğru olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, durumu "iletişim kazası" olarak niteledi. Bakan Pakdemirli açıklamasında "Dün 13.29 saatlerinde çıkan yangında 10 dakika içerisinde müdahale başlamış, bu yangında 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 250 personel kullanılmıştır. Ülke genelinde onlarca yangınla mücadele edildi. Onlarca yangınla uğraşılırken bazen iletişim kazaları da olabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bazı gazetelerde Menderes'teki yangında bir sitenin yandığıyla ilgili haber doğru değildir. Burada zarar gören sadece siteye ait bir kulübe. Onun dışında hiç bir yerleşim yeri yangında zarar görmedi" dedi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltında

Yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var" diye konuştu.

"Manisa yangınında devrilen bir arazözümüz ve yaralılar var"

Manisa'da meydana gelen yangında bir arazözün devrildiğine de değinen Bakan Pakdemirli, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, "Yakın zamanlarda Yunanistan'da meydana gelen yangınlarda 95 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın bir savaş, can kaybı olabilir ama Allah'a şükürler olsun ki bizim ülkemizde güçlü orman teşkilatımız sayesinde bu tarz kayıpları yaşamıyoruz. Tabii ki Bayındır yangınımızda yangına sevk esnasında geçenlerde üç arkadaşımızı şehit verdik. Askerimizden, polisimizden sonra en çok şehit veren kuruluşun da orman teşkilatı olduğunu söylemek isterim. Manisa yangınımızda da devrilen bir arazözümüz oldu. Yaralılarımızın durumu çok ciddi değil. Hastanede tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Sabotaj şüphesi

Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi üzerinde durduklarını da beyan eden Bakan Pakdemirli "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA