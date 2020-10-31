İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de dün meydana gelen 6,6'lık depremin ardından acı bir haberde yapımı devam eden bir gökdelenin inşaatından geldi. Bayraklı'da inşa edilen 151 metre yüksekliğindeki çelik gökdelenin inşaatından düşen işçi, hayatını kaybetti.