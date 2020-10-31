İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

31.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:58
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de dün meydana gelen 6,6'lık depremin ardından acı bir haberde yapımı devam eden bir gökdelenin inşaatından geldi. Bayraklı'da inşa edilen 151 metre yüksekliğindeki çelik gökdelenin inşaatından düşen işçi, hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi, 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Biva Tower projesinin inşaatı da dün gerçekleşen depremden etkilendi.

ÇELİK PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sözcü'nün haberine göre; 151 metre yüksekliğindeki Biva Tower'ın 21'inci katında çalışan bir inşaat işçisi yaşamını yitirirken, kopan çelik parçaları araçların üzerine düştü.

İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

BİNANIN ÇEVRESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Avrupa'nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen Biva Tower projesinin çevresi güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Biva Tower, 2 bin 522 metrekare arazi üzerinde yükseliyor. İlk 2 katı ticari alan, 4 katı otopark ve 2 katı da sosyal tesis olacak kulede 25 rezidans katı bulunacaktı.

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