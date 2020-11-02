İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?
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İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?

02.11.2020 08:26 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:42
İzmir deprem son dakika: İzmir depreminde kaç kişi öldü, isimleri nedir?

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, İzmir depreminde hayatını kaybeden kaç kişi? İzmir depreminde ölenlerin ismi nedir?

İzmir ve çevre illerdende hissedilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Deprem bölgesindeki kurtarma faaliyetleri devam ederken şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir depreminde kaç kişi yaralandı? İşte, ayrıntılar...

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptıı açıklamaya göre, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a, yaralı sayısının ise 962'ye yükseldiği bildirildi. 8 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılardan 743'ü taburcu olurken, 219 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

DEPREMDE ÖLENLERİN İSİMLERİ NELER?

AFAD verilerine göre, bölgede gerçekleşen deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bazılarının şiddeti 4'ten büyük olan, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandı. Cuma günü yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlardan ismi belirlenenler: Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Umut Perinçek, Buse Demir, Birgül Pandal, Fatma Erçetin, Fatma Öztemel Öztürk, Hasena Argüder, Elif İnan.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

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