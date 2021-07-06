İzmir Demokrasi Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
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İzmir Demokrasi Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

İzmir Demokrasi Üniversitesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ), Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ), Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Belgesi"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kaynakların daha verimli kullanılması ve israfın önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten İzmir Demokrasi Üniversitesi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Belgesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDÜ Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, projenin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Üniversitemiz önümüzdeki dönemde de 'Sıfır Atık' kapsamında toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerine hız vererek, projenin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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