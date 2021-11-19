İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Karaburun'a "doğal" dokunuş

İZMİR (Bültenler) - Üniversite ile bu alanda örnek bir işbirliğine giden Karaburun Belediyesi, ilçenin doğal dokusunun korunması konusunda gençlerin farkındalık sahibi olmasını amaçlıyor.

İşbirliği kapsamında Karaburun'u ziyaret eden Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrenci ve öğretim üyelerini Nergis Kafe'de misafir eden Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçenin tarihi ve doğal dokusu hakkında bilgi verdi. İzmir'in ilçeleri arasında doğal dokusu en iyi korunan yerlerin başında Karaburun'un geldiğini anımsatan Erdoğan, "Beton denizinde boğulmuş bir Karaburun'u asla görmek istemiyoruz" dedi.

Öğrencilerin yapacakları çalışmalarda bu vizyonun yol gösterici olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geleceğimizin güvencesi pırıl pırıl gençlerimizi ve kıymetli hocalarını ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizden ilk beklentimiz, ilçemize ve doğal dokumuza uygun, hemşehrilerimiz ve misafirlerimizin de bu noktadaki farkındalığını artırıcı çalışmalar yapmaları… Bizler de sizlerin çalışmalarını, projelerini yakından ve heyecanla takip edecek, elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.''

İzmir Demokrasi Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, proje dersleri kapsamında gruplara ayrılacak. Grupların öncelik çalışma alanları; Karaburun'da doğal güzelliği ile ünlü olan ve Karaburun Belediyesi'nin ısrarlı çalışmaları sonucunda yok olmaktan kurtulan İris Gölü, Kentsel Sit Alanı ilan edilen Sazak Köyü ve balık çiftliklerinin baskısı altındaki Eğriliman bölgesi olacak.

Yaz dönemi başlangıcında bitecek projeler, iş hayatına atılacak öğrenciler için çok önemli bir deneyim olurken, Karaburun'un doğal güzelliklerine peyzaj çalışmaları ile destek verecek.

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