İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu
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İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu

07.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:57
İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinden taburcu edildi.

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi. Otomobile bebekleri ve eşyaları da koyulan Ayda Gezgin'in bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

91 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN KURTARILMIŞTI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki binalar görmüştü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Fidan Gezgin de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. Ayda Gezgin, 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ

Çocuğun tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde başlamıştı. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda Gezgin'i aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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