İzmir'deki depremde 2 çocuğunu kaybeden çift, köy okuluna laboratuvar yaptırdı

İZMİR (AA) - Recai ve Neslihan Tekin çiftinin, İzmir depreminde yaşamını yitiren çocukları Feryal Özge ve Ömer Yiğit adına Buca Belenbaşı Şehit Sadık Şen Ortaokulunda yaptırdığı fen laboratuvarı hizmete girdi.

Ömer-Feryal Tekin Fen Laboratuvarının açılışı için okulda düzenlenen törende konuşan anne Neslihan Tekin, 15 yaşındaki kızları Feryal Özge ile 4 yaşındaki oğulları Ömer Yiğit'i Rıza Bey Apartmanı'nda kaybettiklerini anımsattı.

Çocuklarının isimlerini yaşatmak için eğitim kurumlarına destek verdiklerini anlatan Neslihan Tekin, "Çocuklarımızın adlarının böyle yerlerde yaşaması bizim için en büyük mutluluktur. İnanıyoruz ki iyilik insanın en büyük ilacıdır. Ben ve eşim eğitimciyiz. Ülkemizin de eğitimle kalkınacağına inanıyoruz. Bunun için çocuklarımızı anarak böyle faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

Baba Recai Tekin de çocuklarının adını yaşatmak için daha önce de Şanlıurfa'da bir köy okulunda kütüphane yaptırdıklarını ifade etti.

Köy okulunda eğitim gördüğü için bu okullardaki eksikleri iyi bildiğini anlatan Tekin, "Laboratuvarın burada okuyan çocuklara bir ışık olacağına inanıyorum. Bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Hayatımızın sonuna kadar çocuklarımızın adını yaşatmak adına ihtiyacı olan çocuklara bir ışık, bir ufuk olabilmek için çalışacağız." dedi.

Belenbaşı Şehit Sadık Şen Ortaokulu Müdürü İlker Baykın da geçen yıl eğitime başlanan okulun fen laboratuvarı ihtiyacının giderilmesi teklifini mutlulukla karşıladıklarını ifade ederek, "Sonra öğrendik ki depremde yitirdiğimiz iki çocuğumuzun adı buraya verilecekmiş. Onların adını yaşatma adına çok duygulandık. İnşallah Ömer ve Feryaller buradan yetişecekler." diye konuştu.

Projeye destek veren Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu Müdürü Nurcan Kuruçaylı da emek verenlere teşekkür etti.

Buca Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Topçu da acılı anne babanın örnek gösterilecek bir girişimi hayata geçirdiğini söyledi.