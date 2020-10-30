İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)

Bayraklı'da yıkılan binalar Enkazda yapılan kurtarma çalışmaları İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayraklı'da yıkılan binalar

Enkazda yapılan kurtarma çalışmaları İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binada kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı