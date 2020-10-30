İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)
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İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)

30.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:58

Bayraklı'da yıkılan binalar Enkazda yapılan kurtarma çalışmaları İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayraklı'da yıkılan binalar

Enkazda yapılan kurtarma çalışmaları İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binada kurtarma çalışması devam ediyor.

İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)
İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)
İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)
İzmir'deki deprem - Bayraklı'da arama çalışmaları devam ediyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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