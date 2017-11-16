İzmir'deki Cinayet Davasında Karar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde borç yüzünden arkadaşını darbederek öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Yiğit Arakesen, tarafların avukatları ve maktül Barış Haydar Akgün'ün yakınları katıldı.



Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Uğur Yiğit Arakesen, olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, verdiği kısa aradan sonra yaptığı değerlendirmede, olayın kasten öldürme suçu olmadığı, ölen Barış Haydar Akgün'ün kavgadan sonra aracı ile evine gittiği, oradan ambulans ile hastanede hayatını kaybettiği görüşünü bildirdi.



Heyet açıkladığı nedenlerle sanığın "kasten ağır yaralama" suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandırılmasına, daha sonra da sanığın iyi hal ve pişmanlık göstermesi nedeniyle cezanın 7 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi.



Kararın açıklanmasının ardından Akgün'ün eşi Aslıhan Akgün gözyaşı döktü.



Olay?





Reklamcılık yapan Uğur Yiğit Arakesen, 1 Mart'ta meydana gelen olayda, alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Barış Haydar Akgün'ü darbedip başını kamyonete vurarak ağır yaralamış, Akgün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.





Tutuklanan Arakesen hakkında "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Savcı karardan önceki celse verdiği mütalaasında, sanığın maktulü yaklaşık 5 dakika boyunca darp etmesi, kafasını açık kasa kamyonun demir olan kasa kısmına vurması nedeniyle kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etmişti.