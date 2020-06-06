Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi yaraladı
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Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi yaraladı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir koca, boşanma aşamasında olan ve AVM'de çalışan eşiyle tartıştı. AVM'ye getirdiği bıçağını çeken koca, eşini, AVM'de çalışan bir kişiyi ve o sırada alışveriş yapan ve olaya müdahale eden bir vatandaşı yaraladı.

06.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:04

Menemen'de bir AVM'de boşanma aşamasından eşiyle tartışan koca, eşiyle birlikte olaya müdahale etmeye çalışan 2 kişiyi daha bıçakladı.

EŞİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİYİ DAHA YARALADI

Edinilen biliye göre olay, Menemen ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan S.Ç isimli bir koca, AVM'de çalışan H.Ç isimli eşinin yanına gitti. Bu sırada koca ile eşi arasında tartışma çıkarken, S.Ç. adlı adam, yanında getirdiği bıçağıyla eşinin üzerine saldırmaya çalıştı. AVM'de çalışan güvenlik görevlileri ve temizlik personelleri de olaya hemen müdahale etti. Bu sırada bıçaklı saldırgan, eşi H.Ç, olaya müdahale eden temizlik görevlisi M.P ve o sırada tesadüfen alışveriş yapan ve olaya müdahale eden F.C isimli vatandaşı yaraladı.

SALDIRGANI GÜVENLİKLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay sonrasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelerde tedavi altına alındı. AVM'nin güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ise jandarmaya teslim etti. Yaralı vatandaş F.C ve S.Ç isimli kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan koca 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan koca 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan koca 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi yaraladı

Kaynak: İHA

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