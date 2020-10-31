İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı
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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

31.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:29

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Dün saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin sesi ortaya çıktı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktı

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