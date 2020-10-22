İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!

İzmir'de, saldırgan şahıs yolun ortasında bir kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Olayı gören vatandaşlar şahsa hiçbir müdahalede bulunmazken, bu durum, "Kimse Kadir Şeker olmak istemedi" şeklinde yorumlandı.

İzmir'in Basmane ilçesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, bir adam yolun ortasında yere düşürdüğü kadını tekme tokat dövdü. Olayın ortasında duran insanların hiçbiri saldırgan şahsa müdahalede bulunmadı ve kadına şiddet olayını film izler gibi izledi. Yanlarından geçen araçlar da durup şahsı engellemezken, kadına şiddet olayı dakikalarca devam etti.

Olay bölgede bulunan bir kamera tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerde adamın yere düşürdüğü kadına tekme ve tokatlarla vurduğu görüldü. Bu sırada yanlarına gelen 4 kişinin ise olayı sadece izlemeleri hem tepki çekti hem de "Kimse Kadir Şeker gibi olmak istemiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

KADİR ŞEKER OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Konya'da Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan kargaşa sırasında yanındaki bıçağı çıkartarak Duran'ı bıçaklamıştı. Duran aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Şeker son mahkemesinde 12.5 yıl hapis cezası almıştı.