İzmir'de yetki belgesiz sigara satan iş yeri sahibine ceza İzmir'in Torbalı ilçesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi olmadan satış yapan işletme sahibine 10 bin TL para cezası uygulandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi olmadan satış yapan işletme sahibine 10 bin TL para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu sağlığının korunması amacıyla tütün ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Torbalı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde M.Ç.'ye ait iş yerinde yetki belgesi olmadan satış yapıldığını tespit eden ekipler, iş yerinde arama yaptı. Aramada satışa hazır vaziyette bulunan 97 kutu TAPDK bandrollü 200'lük değişik markalarda makaron, 35 kutu bandrolsüz 200'lük makaron, 22 paket 1000 gram değişik markalarda sarmalık tütün, 21 kutu TAPDK bandrollü 125 gram nargile tütünü, 7 kutu TAPDK bandrollü 500 gram nargile tütünü, 12900 gram açık vaziyette sarmalık tütün ele geçirdi. İşletme sahibi M.Ç. isimli şahsa TAPDK belgesi olmadan satış yaptığından 10 bin TL idari para cezası kesildi. - İZMİR

Kaynak: İHA